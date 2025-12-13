Sucesos

Misterioso hallazgo: encuentran a hombre sin vida dentro de un vehículo en Heredia

La Cruz Roja confirmó que un hombre de 41 años fue encontrado sin vida dentro de un carro

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

La Cruz Roja atendió la noche de este viernes una alerta por el hallazgo de un cuerpo dentro de un vehículo en San José de la Montaña, en Barva de Heredia.

Según la información oficial, la alerta ingresó a las 8:35 p. m., por lo que enviaron una ambulancia al sitio. A la llegada de los socorristas, se confirmó que se trataba de un hombre de 41 años, quien ya no presentaba signos vitales.

LEA MÁS: Ataque durante caminata: mujer arriesga su vida para salvar a sus french poodles

Allanamientos en Guápiles
El OIJ investiga la causa de muerte del hombre. Foto: Rafael Pacheco, ilustrativa (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

De momento, las causas del fallecimiento se desconocen, por lo que la escena quedó a cargo de las autoridades judiciales para el respectivo levantamiento del cuerpo y las investigaciones correspondientes.

LEA MÁS: Juez fija millonaria fianza para esposo en caso de tica asesinada en Estados Unidos

El cuerpo fue trasladado a la Medicatura Forense para determinar las causas de la muerte y también identificar al hombre.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Herediasan joséhombre fallecidohombre fallecido en carro
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.