Colisión entre dos motocicletas en ruta 32 deja un fallecido y un herido en condición delicada

El otro motociclista fue trasladado en condición crítica

Por Silvia Coto

Un accidente de tránsito entre dos motocicletas cobró la vida de un hombre este viernes en la ruta 32, carretera San José - Limón.

El choque ocurrió a la altura del puente sobre el río Costa Rica, en Guápiles.

La Cruz Roja informó que se despacharon unidades al lugar. A su llegada, los socorristas atendieron a dos hombres adultos involucrados en la colisión.

El motociclista falleció de inmediato.

Uno de los pacientes fue declarado fallecido en el sitio, mientras que el segundo fue trasladado en condición crítica al hospital de Guápiles.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las circunstancias en las que ocurrió el accidente. Tampoco la identidad del fallecido.

