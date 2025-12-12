Bebé de 2 meses que sobrevivió a trágico accidente, en el que murió su mamá, se encuentra estable

El Hospital Nacional de Niños reveló cual es la condición de salud de la bebita de 2 meses que sobrevivió al trágico accidente de tránsito ocurrido la noche del jueves en Bagaces, en el cual su madre, Brenda Rodríguez, perdió la vida.

Ante una consulta hecha por La Teja, el doctor Carlos Jiménez, director general del Hospital Nacional de Niños, informó que pese a lo aparatoso del accidente, la niña se encuentra en buenas condiciones.

“Este jueves en horas de la noche recibimos un traslado procedente del Hospital Enrique Baltodano Briceño, donde nos fue enviada una menor de casi 3 meses que sufrió lesiones por un accidente de tránsito.

Brenda Rodríguez era madre de cinco hijos. Foto Facebook. (Facebook/Brenda Rodríguez, fue la mujer que falleció en el violento choque en Bagaces. Foto Facebook.)

“Esta niña se encuentra en una condición estable, va a permanecer hospitalizada en nuestro centro para completar estudios, tanto en la parte médica como en la parte social”, detalló Jiménez.

El fatal accidente en el que la bebita perdió a su madre ocurrió a eso de las 6:11 p.m. de este jueves en Pijije de Bagaces, sobre la ruta 1, a unos tres kilómetros en dirección hacia Liberia, lugar donde se dio una colisión múltiple.

En el sitio, los paramédicos atendieron dos personas, la bebé de dos meses y un hombre de 35 años, quienes fueron trasladadas en condición crítica a un centro médico. Posteriormente la niña fue llevada al Hospital Nacional de Niños.

Además, otro hombre fue llevado al centro médico en condición urgente y dos personas más resultaron con lesiones de menor gravedad y fueron trasladadas en condición estable al Hospital de Liberia. Lamentablemente, Brenda murió en el lugar del accidente.

Lidia Peña, orientadora de la escuela La Victoria, en Liberia, contó que este jueves Brenda pudo presenciar cómo su pequeño hijo se graduó de Transición, además cómo su hija de 12 años recibió el título de sexto grado. El accidente ocurrió poco después esa graduación.