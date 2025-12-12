Sucesos

¿Planea salir este viernes? Así estará el tiempo hoy

El IMN brindó un pronóstico de lo que se espera para este viernes

Por Adrián Galeano Calvo

Si usted tiene planeado aprovechar este viernes para salir de compras o a pasear es importante que conozca cuáles serán las condiciones del tiempo que se estarían presentando en las próximas horas.

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el empuje frío #5 se desplaza hacia el Océano Atlántico, sin embargo, los niveles de presión atmosférica permanecerán elevados en la Cuenca del Caribe, lo que permitirá que continúen los vientos alisios acelerados y arrastren humedad hacia nuestro país.

El IMN prevé lluvias en Limón y zona norte, mientras el Pacífico tendrá calor y ráfagas de viento.
En el Valle Central se podrían presentar lloviznas y lluvias muy ligeras. (Canva/Canva)

“Estas condiciones favorecerán la presencia de nubosidad y lluvias en la provincia de Limón y la Zona Norte. De manera ocasional, parte de esta nubosidad puede trasladarse al Valle Central, generando lloviznas y lluvias ligeras, especialmente en las zonas montañosas”, indicó el IMN.

Los expertos también señalaron que se esperan ráfagas de viento en el Valle Central, el Pacífico Norte y las cordilleras.

VientoslluviasIMN
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

