¿Planea salir este viernes? Así estará el tiempo hoy

Si usted tiene planeado aprovechar este viernes para salir de compras o a pasear es importante que conozca cuáles serán las condiciones del tiempo que se estarían presentando en las próximas horas.

De acuerdo con el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el empuje frío #5 se desplaza hacia el Océano Atlántico, sin embargo, los niveles de presión atmosférica permanecerán elevados en la Cuenca del Caribe, lo que permitirá que continúen los vientos alisios acelerados y arrastren humedad hacia nuestro país.

En el Valle Central se podrían presentar lloviznas y lluvias muy ligeras. (Canva/Canva)

“Estas condiciones favorecerán la presencia de nubosidad y lluvias en la provincia de Limón y la Zona Norte. De manera ocasional, parte de esta nubosidad puede trasladarse al Valle Central, generando lloviznas y lluvias ligeras, especialmente en las zonas montañosas”, indicó el IMN.

Los expertos también señalaron que se esperan ráfagas de viento en el Valle Central, el Pacífico Norte y las cordilleras.