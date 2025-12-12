Dos personas resultan gravemente heridas luego de que carro se volcara y chocara contra motocicleta

Dos personas que viajaban en una motocicleta vieron la muerte de frente cuando un carro que se volcó colisionó contra ellos, milagrosamente nadie perdió la vida en el accidente.

Sin embargo, la Cruz Roja informó que dos persona tuvieron que ser trasladadas a un centro médico a raíz de ese incidente, una en condición crítica y otra en condición urgente.

El aparatoso accidente ocurrió a eso de las 12:27 a.m. de este viernes en Pozos de Santa Ana, San José, en el sector conocido como calle Vieja.

El aparatoso accidente ocurrió en Pozos de Santa Ana. Foto ANI. (ANI/El aparatoso accidente ocurrió en Pozos de Santa Ana. Foto ANI.)

“Reportan que un vehículo volcó y colisionó a una motocicleta, en el lugar se atendieron y se trasladaron 2 pacientes, uno en condición crítica y otro urgente, ambos al Hospital San Juan de Dios”, informó la Cruz Roja.

Para atender dicha emergencia la Benemérita despachó tres unidades: una de rescate y dos de soporte avanzado de vida.

De momento, se desconocen las circunstancias que mediaron en el accidente.