Sucesos

Dos personas resultan gravemente heridas luego de que carro se volcara y chocara contra motocicleta

La Cruz Roja informó que dos personas fueron trasladadas de emergencia a un centro médico en San José

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Dos personas que viajaban en una motocicleta vieron la muerte de frente cuando un carro que se volcó colisionó contra ellos, milagrosamente nadie perdió la vida en el accidente.

LEA MÁS: Choque múltiple en Bagaces cobró la vida de una mujer y dejó seis heridos

Sin embargo, la Cruz Roja informó que dos persona tuvieron que ser trasladadas a un centro médico a raíz de ese incidente, una en condición crítica y otra en condición urgente.

El aparatoso accidente ocurrió a eso de las 12:27 a.m. de este viernes en Pozos de Santa Ana, San José, en el sector conocido como calle Vieja.

El aparatoso accidente ocurrió en Pozos de Santa Ana. Foto ANI.
El aparatoso accidente ocurrió en Pozos de Santa Ana. Foto ANI. (ANI/El aparatoso accidente ocurrió en Pozos de Santa Ana. Foto ANI.)

LEA MÁS: Impresionantes fotos revelan la magnitud del violento choque entre carro y ambulancia que llevaba un paciente

“Reportan que un vehículo volcó y colisionó a una motocicleta, en el lugar se atendieron y se trasladaron 2 pacientes, uno en condición crítica y otro urgente, ambos al Hospital San Juan de Dios”, informó la Cruz Roja.

LEA MÁS: Intentan robarle la moto a agente del OIJ, pero él frustra el asalto

Para atender dicha emergencia la Benemérita despachó tres unidades: una de rescate y dos de soporte avanzado de vida.

De momento, se desconocen las circunstancias que mediaron en el accidente.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
vuelco choque Santa AnaChoque motociclistas Santa Ana
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.