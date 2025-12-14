Carro a alta velocidad se sale de la calle y acaba con la vida de pareja en Puntarenas

La provincia de Puntarenas fue escenario de una verdadera tragedia la noche de este sábado, pues un hombre y una mujer perdieron la vida de forma horrible tras ser embestidos por un carro a alta velocidad que se salió de la carretera.

Ese mortal accidente fue captado por una cámara de seguridad y en dicho video se observa como la pareja estaba de pie a un lado de la calle esperando la oportunidad de cruzar. Por respeto a lo familiares de los ahora fallecidos no publicaremos la grabación, pero es devastador.

Una cámara grabó el aterrador momento del atropello. (cortesía/Pareja muere atropellada por carro en Fray Casiano.)

Los hechos ocurrieron a eso de las 9:47 p.m., según consta en el video de seguridad, en el sector de Fray Casiano de Chacarita, Puntarenas, específicamente en el sector conocido como el Bolí.

En la grabación se alcanza a ver cómo la pareja llega caminando hasta una carretera de doble carril, en un solo sentido, ambos se detienen a un lado, al parecer, esperando el mejor momento para cruzar.

En un momento dado, un vehículo se acerca a la intersección en la que se encuentra la pareja y pone la direccional derecha para ingresar a otra calle, pero en ese instante, aparece un carro blanco a alta velocidad, el cual al tratar de esquivar ese primer vehículo termina llevándose por delante a la pareja.

El carro dejó una escena de horror a su paso. Foto ANI. (cortesía/Pareja muere atropellada por carro en Fray Casiano.)

El impacto fue tan violento que los cuerpos de ambas personas quedaron tendidos a varios metros de donde ocurrió el atropello. El carro a su paso también se llevó por delante un poste del tendido eléctrico, el cual partió a la mitad.

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron a la escena, determinaron que ya no había nada que hacer por la pareja. Trascendió que el conductor del carro fue llevado a un centro médico.

De momento, las autoridades no han dado a conocer las identidades de lo ahora fallecidos.