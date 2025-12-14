Sucesos

Carro a alta velocidad se sale de la calle y acaba con la vida de pareja en Puntarenas

Una cámara de seguridad grabó el horroroso momento en el que la pareja fue embestida por el carro

Por Adrián Galeano Calvo

La provincia de Puntarenas fue escenario de una verdadera tragedia la noche de este sábado, pues un hombre y una mujer perdieron la vida de forma horrible tras ser embestidos por un carro a alta velocidad que se salió de la carretera.

Ese mortal accidente fue captado por una cámara de seguridad y en dicho video se observa como la pareja estaba de pie a un lado de la calle esperando la oportunidad de cruzar. Por respeto a lo familiares de los ahora fallecidos no publicaremos la grabación, pero es devastador.

Pareja muere atropellada por carro en Fray Casiano.
Una cámara grabó el aterrador momento del atropello. (cortesía/Pareja muere atropellada por carro en Fray Casiano.)

Los hechos ocurrieron a eso de las 9:47 p.m., según consta en el video de seguridad, en el sector de Fray Casiano de Chacarita, Puntarenas, específicamente en el sector conocido como el Bolí.

En la grabación se alcanza a ver cómo la pareja llega caminando hasta una carretera de doble carril, en un solo sentido, ambos se detienen a un lado, al parecer, esperando el mejor momento para cruzar.

En un momento dado, un vehículo se acerca a la intersección en la que se encuentra la pareja y pone la direccional derecha para ingresar a otra calle, pero en ese instante, aparece un carro blanco a alta velocidad, el cual al tratar de esquivar ese primer vehículo termina llevándose por delante a la pareja.

Pareja muere atropellada por carro en Fray Casiano.
El carro dejó una escena de horror a su paso. Foto ANI. (cortesía/Pareja muere atropellada por carro en Fray Casiano.)

El impacto fue tan violento que los cuerpos de ambas personas quedaron tendidos a varios metros de donde ocurrió el atropello. El carro a su paso también se llevó por delante un poste del tendido eléctrico, el cual partió a la mitad.

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron a la escena, determinaron que ya no había nada que hacer por la pareja. Trascendió que el conductor del carro fue llevado a un centro médico.

De momento, las autoridades no han dado a conocer las identidades de lo ahora fallecidos.

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

