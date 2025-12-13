OIJ pide ayuda para localizar a joven de 18 años desaparecido en Tucurrique, Cartago

Jean Carlos Solano Artavia, de 18 años (OIJ/Cortesía)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita a la ciudadanía su colaboración para ubicar a Jean Carlos Solano Artavia, de 18 años, reportado como no localizado desde el 13 de diciembre de 2025.

El joven fue visto por última vez el 12 de diciembre en Las Vueltas, Tucurrique, Cartago, y desde entonces se desconoce su paradero.

LEA MÁS: Identifican a fallecido en accidente de Moravia: era el acompañante del vehículo

Cualquier información que pueda ayudar a su localización es fundamental. Las personas que puedan aportar datos pueden comunicarse de manera confidencial al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.

LEA MÁS: Mamá de Gerardo Cruz revela el sueño que su hijo dibujó en un papel y nunca pudo cumplir