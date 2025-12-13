Sucesos

OIJ pide ayuda para localizar a joven de 18 años desaparecido en Tucurrique, Cartago

Jean Carlos Solano Artavia fue visto por última vez el 12 de diciembre de 2025

Por Silvia Coto
Jean Carlos Solano Artavia, de 18 años
Jean Carlos Solano Artavia, de 18 años (OIJ/Cortesía)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita a la ciudadanía su colaboración para ubicar a Jean Carlos Solano Artavia, de 18 años, reportado como no localizado desde el 13 de diciembre de 2025.

El joven fue visto por última vez el 12 de diciembre en Las Vueltas, Tucurrique, Cartago, y desde entonces se desconoce su paradero.

Cualquier información que pueda ayudar a su localización es fundamental. Las personas que puedan aportar datos pueden comunicarse de manera confidencial al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.

tucurriquejean carlos solanodesaparecidooij
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

