Fatal atropello cobra la vida de un hombre en Ipís

La emergencia fue atendida frente a los tanques de agua en Ipís

Por Silvia Coto

Un hombre falleció la tarde de este sábado luego de ser atropellado por un vehículo en Goicoechea.

El accidente ocurrió en el sector de Ipís de Goicoechea, específicamente frente a las instalaciones de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Según la información preliminar, dos ambulancias de la Cruz Roja fueron enviadas hasta el sitio.

A la llegada de los socorristas, el hombre presentaba múltiples golpes y no tenía signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en la escena.

Las autoridades trabajan en el levantamiento del cuerpo que será trasladado a la Medicatura Forense en San Joaquín de Flores, de momento se desconoce la identidad del hombre.

