Pelea entre mujeres termina con una herida de gravedad en Alajuela

Una mujer de apellido Zavala, de 32 años, fue herida con arma blanca la noche de este martes en barrio San José de Alajuela, tras una discusión en la calle con otra mujer.

La Policía detuvo a una mujer como sospechosa. (Albert Marin/Homicidio en barrio González La)

Los hechos se registraron pasadas las 9:00 p. m., cuando, por razones que aún no están claras, se dio un altercado entre la ofendida y otra mujer. Durante la discusión, Zavala sufrió una herida en la cabeza y otra en la espalda.

La mujer fue atendida en el sitio y posteriormente trasladada al Hospital San Rafael de Alajuela para recibir atención especializada.

En el lugar, oficiales de la Policía Administrativa detuvieron a una mujer de apellido Sánchez, de 29 años, como sospechosa de cometer la agresión, quien quedó a las órdenes del Ministerio Público, donde se le definirá su situación jurídica.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela mantiene el caso bajo investigación para esclarecer lo ocurrido.