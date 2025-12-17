En violenta riña, hombre fue brutalmente herido por la espalda en Alajuela

Un hombre, de 43 años, fue trasladado en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela tras resultar herido con cuchillo la noche de este martes en calle La Torre, en Alajuela.

La Cruz Roja Costarricense informó que la emergencia fue reportada a las 11:12 p. m., por lo que de inmediato se despachó una ambulancia de soporte avanzado al lugar.

El hombre fue llevado al hospital de Alajuela. Foto: Cruz Roja Costarricense

A su llegada, los paramédicos encontraron al paciente con heridas en la espalda, por lo que fue estabilizado en la escena y posteriormente trasladado de urgencia al centro médico.

Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el hecho. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, las cuales entrevistarán al afectado en el centro médico para saber qué ocurrió.

