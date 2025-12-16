Ofelia Taitelbaum sale de la cárcel de mujeres, solo pasó encerrada un año y dos meses

La exdefensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, salió de la cárcel de mujeres Vilma Curling, en Desamparados.

Así lo confirmó el Ministerio de Justicia a La Teja.

“Carla Bonilla Ballestero, del Juzgado de Ejecución de la Pena de San José, dispuso el cambio de la prisión por arresto domiciliario con monitoreo, según resolución número 2025002882, que nos notificaron hoy (martes 16 de diciembre del 2025)”, confirmaron en Justicia.

Debía descontar una condena de 7,5 años de prisión.

Condena por uso de documento falso

Ella ingresó en la cárcel el 25 de octubre del 2024; es decir, solo estuvo un año y dos meses encerrada, tras ser encontrada culpable por 29 delitos de uso de documento falso.

