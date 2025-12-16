Por esta razón Ofelia Taitelbaum pasará la Navidad en casa y no en la cárcel

A la exdefensora de los Habitantes y también exdiputada, Ofelia Taitelbaum, le dieron el beneficio de arresto domiciliario este martes 16 de diciembre, por supuestamente tener problemas de salud.

La noticia le llegó nueve días antes de Navidad.

“Se confirma que esta tarde fue notificada la resolución judicial que acoge un incidente presentado por la defensa de la señora Taitelbaum Yoselewich, mediante la cual se sustituye la pena de prisión por la de arresto domiciliario, con fundamento en el artículo 486 bis del Código Procesal Penal, debido a una condición médica que padece la persona privada de libertad y que no puede ser atendida adecuadamente en el centro penitenciario”, señalaron en la oficina de prensa de la Corte.

Taitelbaum estuvo en la cárcel de mujeres Vilma Curling, en Desamparados, solo un año y dos meses.

Debía descontar una condena de 7,5 años de prisión.

Ofelia Taitelbaum salió de la cárcel por una supuesta condición médica que no podía ser atendida en prisión. Foto: Alonso Tenorio

“Carla Bonilla Ballestero, del Juzgado de Ejecución de la Pena de San José, dispuso el cambio de la prisión por arresto domiciliario con monitoreo, según resolución número 2025002882, que nos notificaron hoy (martes 16 de diciembre del 2025)”, confirmaron en el Ministerio de Justicia.

Ella ingresó en la cárcel el 25 de octubre del 2024; es decir, solo estuvo un año y dos meses encerrada, tras ser encontrada culpable por 29 delitos de uso de documento falso.

Cuando un juez ordena el arresto domiciliario

El juez de ejecución de la pena podrá ordenar el arresto domiciliario cuando la mujer condenada se encuentre en estado avanzado de embarazo al momento del ingreso a prisión, sea madre jefa de hogar de hijo o hija menor de edad hasta de doce años, o que el hijo o familiar sufra algún tipo de discapacidad o enfermedad grave debidamente probada.

También por enfermedad física, adictiva o siquiátrica.

El juez podrá ordenar las condiciones que aseguren el cumplimiento de la pena.

En caso de incumplimiento injustificado o comisión de nuevo delito doloso, se comunicará al juez competente, quien podrá modificar o revocar este beneficio y ordenar el ingreso a prisión.