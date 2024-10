Mujer que denunció a Ofelia Taitelbaum vive un calvario desde que fue a los tribunales

María Otárola, quien denunció a Ofelia Taitelbaum por uso de documentos falsos contó cómo se siente con la sentencia de la exdefensora de los Habitantes. Tomada de San Carlos Digital.

María Otárola Soto, quien fuera víctima de la exdefensora de los Habitantes Ofelia Taitelbaum al presentar declaraciones tributarias falsas de sus empresas utilizando su nombre, dijo tener sentimientos encontrados, luego de saber que está en la cárcel.

Este viernes por la madrugada, Taitelbaum ingresó al centro penal Vilma Curling, más conocido como El Buen Pastor, para cumplir una condena de 7 años y 6 meses por uso de documento falso.

Doña María se enteró de que la exdiputada se entregó a las autoridades el jueves por la noche, gracias a un periodista, quien le hizo llegar la noticia, a eso de las 5 de la tarde.

“Ayer (jueves) hice oficio en la mañana y en la tarde me puse a pintar, tengo libros para colorear. En eso me entró un mensaje y luego de enterarme no pude pintar más porque pensé que ese día nunca iba a llegar.

“Uno no espera que un proceso dure 10 años, sinceramente pensé que nunca la vería en la cárcel y ese día llegó”. — María Otárola, víctima.

“Yo no estudié, pero no soy tonta, entendí claramente lo que significaba que el Tribunal de Casación rechazó la solicitud de Ofelia, porque cuando estuve en la escuela una maestra nos llevó a la Sala III y nos explicó cómo funcionaba”, afirmó.

Para Otárola, el hecho de que reciba un castigo por lo que hizo, en parte la llena de satisfacción.

“Que reciba el castigo, si se logró que haya un día de castigo me doy por satisfecha, muchas personas se refirieron a mí de forma despectiva, pero yo hice lo correcto.

“Le doy gracias a Dios porque ya terminó, es un proceso largo, agotador, en este tiempo me he sentido bien, mal, triste, feliz, ha sido complejo; uno no espera que un proceso dure 10 años, sinceramente pensé que nunca la vería en la cárcel y ese día llegó”, afirmó.

Otárola denunció a Ofelia cuando era defensora de los Habitantes, en el 2014. Archivo.

Calvario

Esta señora, de 61 años, denunció a Taitelbaum en el 2014, la señora no pudo tramitar su seguro por dependencia familiar ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), porque aparecía con ingresos propios y como contribuyente de impuestos sobre la renta, por una supuesta asesoría a firmas con ingresos millonarios, vinculadas a Ofelia Taitelbaum.

Sin embargo, doña María, quien trabajaba como costurera nunca tuvo relación con la exfuncionaria. Ambas mujeres se conicieron cuando Otárola vivía en un precario en Pavas y Taitelbaum era viceministra de Vivienda, cargo que ocupó entre 1986 y 1990.

En el 2014 la periodista Marcela Delgado, quien trabajaba en Canal, 9 destapó el chorizo, luego de que Taitelbaum, que en ese entonces era defensora de los Habitantes, llamó a la costurera para pedirle que cambiara la versión de los hechos y que ella le tramitaba el seguro ante la Caja.

Desde entonces, esta vecina de Aguas Zarcas de San Carlos vive un calvario, porque a la fecha no cuenta con el seguro que tanto necesita y su salud no está en las mejores condiciones.

“Una parte de mí siente tristeza, porque ella a va a sufrir lo que yo he sufrido cuando me negaron el derecho. No puedo ser atendida en la Caja, un tiempo me dieron el seguro por cuatro meses, fue como agárrelo y sea feliz.

“En estos años no he recibido atención médica, casi no puedo caminar, no aguanto el dolor de piernas y cuando me siento mal tengo dos caminos: o compro el medicamento o me aguanto y muchas veces tengo que sacar fuerzas para soportar el dolor, porque no puedo comprar las medicinas. Dejé de coser el año pasado, tuve que vender las máquinas para no maltratarme más, yo estoy en la misma situación que cuando presenté la denuncia”, relató con tristeza.

Esta señora, que se dedicaba a la costura, está deseando que en la CCSS ya la puedan asegurar, porque se lo han negado desde hace 120 años. Foto ilustrativa / John Durán. (JOHN DURAN)

Esperanza

Doña María confía en que vengan días mejores para ella y pueda hacer el trámite por el que ha esperado durante una década.

“Tendría que ir a Ciudad Quesada para empezar los trámites, pero no lo haré hoy, yo no me desespero, quiero hacer las cosas con paciencia, con cabeza fría. El jueves muchos periodistas me llamaron, pero no quería hablar con nadie, fue un impacto para mí.

“Espero que con esto ya pueda asegurarme, para confirmar que mi problema de salud se debe a un desgaste en los huesos, porque se me hinchan los pies, no sé qué tengo, sólo sé que me duelen las piernas”, añadió.

Doña María recordó las palabras de la exfuncionaria, cuando le decía que ella le arreglaría todo ante la Caja y por eso, al saber que está cumpliendo su condena, expresó que se compadece de ella, por saber que tiene que dormir en un centro penal, pero por otro lado está feliz porque le tocó lo que se buscó.

“Hay personas que me dicen ‘qué rico’, yo lo que espero es que con esto haya una nueva oportunidad para mí, que pueda mejorar mi salud y tener lo que se me ha negado por tanto tiempo”, dijo.