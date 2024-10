Arresto de Ofelia Taitelbaum: así reaccionó la periodista que destapó el chorizo

La periodista Marcela Delgado (derecha) fue quien destapó el chorizo de Ofelia Taitelbaum. Cortesía.

La periodista Marcela Delgado fue quien denunció en el 2014 que la exdefensora de los Habitantes Ofelia Taitelbaum estaba haciendo uso de documentos falsos y hoy se siente más que satisfecha al ver que la también exdiputada está en prisión.

Recordemos que el 11 de enero de este año Taitelbaum fue sentenciada a 7 años de cárcel por usar el nombre de María Otárola Soto, una costurera de San Carlos, para presentar declaraciones tributarias de sus empresas.

Delgado, quien en ese entonces trabajaba para Canal 9, contó cómo se enteró de la resolución de los magistrados de la Sala III, quienes rechazaron la solicitud de la exdiputada para no ir a prisión. La periodista atendió a este medio desde Baltimore, Estados Unidos, pues anda visitando a un familiar.

“Cerca de las 6 p. m. de ayer (hora tica) aterricé en Miami, ahí tuve algo de conexión y vi la resolución de la Sala III. Hablé un momento con doña María, pero luego tenía que volver a subirme al avión y fue a eso de las 10 p. m. que ya pude ver con detalle lo de la orden de captura y que se había entregado”, afirmó.

La exdefensora de los Habitantes Ofelia Taitelbaum fue condenada a 7 años de prisión. Alonso Tenorio. (Juicio Ofelia)

Incrédula

Delgado, quien es la fundadora del medio San Carlos Digital, contó que doña María Otárola primero le preguntó si era cierto lo que estaba pasando.

“Yo le dije que sí, que tenía hasta el documento donde los magistrados rechazaron la solicitud de Ofelia y entonces me pasó una noticia. Me dijo que estaba feliz, porque la justicia hizo lo que corresponde”, afirmó.

Marcela dijo tener sentimientos encontrados, luego de conocer la situación en torno a la exministra de Vivienda.

“Uno se siente orgulloso y no sólo yo, esto es representación de los periodistas, porque es un logro de los periodistas, no de Marcela Delgado. Alguien me dijo que era el primer caso de corrupción denunciado por la prensa y que termina con un funcionario en la cárcel.

“Creo que eso evidencia la importancia que tienen los medios en el país, independientemente de quién sea y cuándo sea la denuncia. A nivel personal, me siento satisfecha, porque es un logro que queda marcado en la historia del país, por la importancia del caso”, expresó.