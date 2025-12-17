Vecinos de Santa Ana alarmados por torbellino atípico en pleno diciembre

Un torbellino alarmó a los vecinos de Salitral de Santa Ana, San José, la tarde de este martes 16 de diciembre.

Paulo Solano, del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), confirmó este fenómeno natural.

“Se presentó un evento bastante atípico para la fecha; se observó el desarrollo de un torbellino en los alrededores de Salitral de Santa Ana. Hubo varios factores que fueron importantes para el desarrollo de este fenómeno; uno fueron las temperaturas bastante cálidas; se registraron entre 27 y 28 grados Celsius en los alrededores de Santa Ana”, señaló Solano.

Un torbellino alarmó a los vecinos de Salitral de Santa Ana, San José la tarde de este martes 16 de diciembre. Foto: Captura de video (Captura de video/Captura de video)

Además, hubo convergencia de vientos de bajo nivel, también el desarrollo de tormentas, pues hubo inestabilidad en el ambiente, especialmente en el oeste y el Valle Central.

