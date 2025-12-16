Tramo de la Interamericana Sur permanecerá cerrado durante una semana

La carretera Interamericana Sur, a la altura de Cuesta López, entre Buenos Aires y Paso Real, está cerrada y permanecerá en esas condiciones mínimo una semana.
Así lo informó el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), señalando que el cierre es por ocho días, debido a los daños que hubo en esta zona ante el colapso de una alcantarilla.
La ruta alterna es únicamente por la Costanera Sur.
Autoridades piden no usar vía cantonal
“Las autoridades solicitan no utilizar la vía cantonal entre San Carlos de Buenos Aires y El Brujo, ya que no tiene condiciones adecuadas para soportar tanto tránsito”, señalaron.
Algunas personas hacen trasbordo al pasar caminando por esa zona.
