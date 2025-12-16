Sucesos

Tramo de la Interamericana Sur permanecerá cerrado durante una semana

Cierre vial en la zona sur del país

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

La carretera Interamericana Sur, a la altura de Cuesta López, entre Buenos Aires y Paso Real, está cerrada y permanecerá en esas condiciones mínimo una semana.

Así lo informó el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), señalando que el cierre es por ocho días, debido a los daños que hubo en esta zona ante el colapso de una alcantarilla.

La ruta alterna es únicamente por la Costanera Sur.

LEA MÁS: Motociclista muere en accidente cerca de camión de Bomberos que atendía emergencia

Cierre vial en la zona sur del país a la altura de Cuesta López entre Buenos Aires y Paso Real. Foto: Noticias Coto Brus
Cierre vial en la zona sur del país a la altura de Cuesta López entre Buenos Aires y Paso Real. Foto: Noticias Coto Brus (Noticias Coto Brus/Noticias Coto Brus)

Autoridades piden no usar vía cantonal

“Las autoridades solicitan no utilizar la vía cantonal entre San Carlos de Buenos Aires y El Brujo, ya que no tiene condiciones adecuadas para soportar tanto tránsito”, señalaron.

Algunas personas hacen trasbordo al pasar caminando por esa zona.

LEA MÁS: Motociclista muere tras accidente provocado por enjambre de abejas en Nicoya

LEA MÁS: Caso da giro inesperado: OIJ asegura que hombre de 70 años no presentaba balazos pese a versión inicial

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Interamericana Surcierran la Interamericana surCuesta López
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.