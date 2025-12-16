Tramo de la Interamericana Sur permanecerá cerrado durante una semana

La carretera Interamericana Sur, a la altura de Cuesta López, entre Buenos Aires y Paso Real, está cerrada y permanecerá en esas condiciones mínimo una semana.

Así lo informó el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), señalando que el cierre es por ocho días, debido a los daños que hubo en esta zona ante el colapso de una alcantarilla.

La ruta alterna es únicamente por la Costanera Sur.

Cierre vial en la zona sur del país a la altura de Cuesta López entre Buenos Aires y Paso Real. Foto: Noticias Coto Brus (Noticias Coto Brus/Noticias Coto Brus)

Autoridades piden no usar vía cantonal

“Las autoridades solicitan no utilizar la vía cantonal entre San Carlos de Buenos Aires y El Brujo, ya que no tiene condiciones adecuadas para soportar tanto tránsito”, señalaron.

Algunas personas hacen trasbordo al pasar caminando por esa zona.

