Motociclista muere en accidente cerca de camión de Bomberos que atendía emergencia

Las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido

Por Adrián Galeano Calvo

Un accidente en el que se vio involucrada una unidad del Cuerpo de Bomberos la mañana de este martes en Heredia, tuvo un fatal desenlace.

Producto de ese hecho un motociclista perdió la vida en el lugar, pero su identidad no ha sido dada a conocer.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, el mortal accidente ocurrió a eso de las 7:44 a.m. en Belén de Heredia, específicamente en San Antonio, en calle La Labor.

Las autoridades aún no han dado a conocer cómo ocurrió el mortal accidente. Foto ANI.
El motociclista habría chocado con la acera y luego quedó debajo del camión de Bomberos. Foto ANI. (ANI/Las autoridades aún no han dado a conocer cómo ocurrió el mortal accidente. Foto ANI.)

Según explicó Cruz Roja, la versión preliminar que se maneja es que el moticlista pegó con un caño y por el impacto salió expulsado y quedó debajo del camión de Bomberos.

Ante una consulta hecha por La Teja, la central del Cuerpo de Bomberos confirmó que en el incidente se vio involucrado un camión de propiedad de dicha institución.

“Al llegar al lugar abordamos a un hombre de 25 años, se le realizan maniobras de reanimación cardiopulmonar, el mismo es declarado sin signos vitales, respondimos con una unidad básica y otra avanzada”, informó la Cruz Roja.

