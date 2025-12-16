Sucesos

Adulto mayor de 70 años fue víctima de violenta ejecución en Desamparados

Los hechos ocurrieron en horas de la noche de este lunes

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Una vez más, el cantón josefino de Desamparados se convirtió en escenario de un violento hecho y esta vez la víctima mortal fue un adulto mayor.

LEA MÁS: Fatal vuelco en carretera peligrosa deja una persona fallecida en la zona sur del país

Así lo informó la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que se trató de un hombre de 70 años, quien falleció a consecuencia de múltiples disparos.

De acuerdo con el reporte de la Benemérita, los hechos ocurrieron a eso de las 7:54 p.m. de este lubes en el sector de San Jerónimo de Desamparados.

LEA MÁS: Dos jóvenes son sospechosos de cometer un asalto que escondía un engaño y que descubrió el OIJ de Nicoya

carro OIJ morguera
El hecho ocurrió en San Jerónimo de Desamparados. Foto Archivo.

Desde ese sitio, la Cruz Roja fue alertada sobre un hombre baleado, por lo que despachó personal en una ambulancia básica.

A su llegada, los paramédicos determinaron que ya no había nada qué hacer por el señor, quien murió a consecuencia de varios disparos en la cabeza.

LEA MÁS: Tres familias destrozadas por el dolor tras violentos accidentes de motociclistas en Tibás, Aserrí y Cartago

De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni han dado una versión preliminar de cómo habrían ocurrido los hechos.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Homicidio Desamparados}Adulto mayor asesinado Desamparados}
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.