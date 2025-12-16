Adulto mayor de 70 años fue víctima de violenta ejecución en Desamparados

Una vez más, el cantón josefino de Desamparados se convirtió en escenario de un violento hecho y esta vez la víctima mortal fue un adulto mayor.

Así lo informó la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que se trató de un hombre de 70 años, quien falleció a consecuencia de múltiples disparos.

De acuerdo con el reporte de la Benemérita, los hechos ocurrieron a eso de las 7:54 p.m. de este lubes en el sector de San Jerónimo de Desamparados.

El hecho ocurrió en San Jerónimo de Desamparados. Foto Archivo.

Desde ese sitio, la Cruz Roja fue alertada sobre un hombre baleado, por lo que despachó personal en una ambulancia básica.

A su llegada, los paramédicos determinaron que ya no había nada qué hacer por el señor, quien murió a consecuencia de varios disparos en la cabeza.

De momento, las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido ni han dado una versión preliminar de cómo habrían ocurrido los hechos.