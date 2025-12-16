Dos jóvenes son sospechosos de cometer un asalto que escondía un engaño y que descubrió el OIJ de Nicoya

Dos sujetos de apellidos Pérez, de 29 años, y Duarte, de 22 años, están en manos del OIJ por ser sospechosos de cometer un robo en una casa en la que habrían utilizado armas de juguete.

Los sospechosos fueron detenidos por el OIJ de Nicoya este lunes 15 de diciembre, mediante tres allanamientos en San Martín de Nicoya.

El delito que se les achaca es asalto; de acuerdo con las autoridades, en octubre anterior varias personas ingresaron a una casa y robaron dinero y pertenencias de las víctimas, hechos que se les achacan a estos hombres.

LEA MÁS: “Ella nunca desaparecía así”: amiga de Silvia Vílchez relata sospechas antes de descubrir su asesinato

Dos sujetos de apellidos Pérez, de 29 años, y Duarte, de 22 años, están en manos del OIJ por ser sospechosos de cometer un robo en una casa en Nicoya. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

LEA MÁS: Tres familias destrozadas por el dolor tras violentos accidentes de motociclistas en Tibás, Aserrí y Cartago

LEA MÁS: Pareja que murió en trágico atropello viajó a Puntarenas por una razón muy especial

Durante los allanamientos, las autoridades decomisaron armas de juguete, cargadores, municiones y celulares.

No descartan que estas personas estén vinculadas con otros hechos en la zona.