Tres familias destrozadas por el dolor tras violentos accidentes de motociclistas en Tibás, Aserrí y Cartago

Tres hechos distintos, una misma tragedia en las carreteras costarricenses

Por Alejandra Morales

Tres motociclistas perdieron la vida en violentos accidentes de tránsito que ocurrieron en San Gabriel de Aserrí, Tibás y en Cartago.

Las fatalidades sucedieron este lunes 15 de diciembre; el hecho más reciente ocurrió a las 4:42 p. m., a 150 metros de la clínica Clorito Picado, en Cinco Esquinas de Tibás, San José, donde un motociclista impactó contra un tráiler.

José Retana, de la Cruz Roja, confirmó que lo declararon sin vida en el sitio. Otra fatalidad sucedió a las 12:35 p. m. en San Gabriel de Aserrí; allí un motociclista impactó contra un bus y también murió en el sitio.

Rescate de cuerpos, comando de operaciones
La Cruz Roja atendió las tragedias con motociclistas en Cartago, Aserrí y Tibás. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Esta tragedia quedó grabada en una cámara de seguridad y se ve que la calle estaba mojada; la víctima iba bajando y, antes de llegar a una curva, perdió el control y derrapó, por lo que se fue directo a las llantas traseras de un autobús; también lo declararon fallecido en el sitio.

La identidad de esas dos víctimas no ha trascendido.

Un joven de apellido Brenes, de 29 años, también murió cuando viajaba en moto en San Nicolás de Cartago. La tragedia fue reportada a las 2:23 a. m.; de acuerdo con las autoridades, él viajaba en sentido San José hacia la Vieja Metrópoli y, por razones que se investigan, perdió el control y derrapó.

Las autoridades del Tránsito les piden a los conductores respetar los límites de velocidad para evitar que aumenten las tragedias en carretera.

