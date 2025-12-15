Deportista que falleció en violento atropello era hijo de reconocido atleta

Luis Roberto López Angulo, de 47 años, es el deportista que murió en un terrible atropello en Goicoeceha la tarde del sábado.

Luis era hijo del maratonista Luis López Roger, quien representó a Costa Rica en la maratón de los Juegos Olímpicos en dos ediciones: Seúl 1988 y Barcelona 1992.

El fallecido era conocido como Luigui y Topo por sus seres queridos, su pasión por el deporte la heredó de su papá, pues según trascendió en redes sociales, era constante y disciplinado.

Luis López falleció atropellado. (Cortes/cortesía)

El horrible accidente ocurrió a la 12:10 p.m. del sábado, en el sector de Ipis de Goicoechea, San José, específicamente frente a los tanques del AyA.

Lo sucedido quedó grabado en un video de una cámara de seguridad.

Una cámara captó el atropello de un corredor de apellido López, en Ipís de Goicoechea, quien falleció producto del violento impacto. (Foto: captura de/Foto: captura de pantalla de vídeo.)

“De acuerdo con la versión preliminar, el ahora fallecido iba transitando por la acera cuando, por razones que están bajo investigación, el conductor de un vehículo perdió el control del mismo, invadió la acera y atropelló al hombre”, informó el OIJ.

En el video, el cual no publicaremos por respeto a los familiares del ahora fallecido, se observa cómo López va vestido con ropa deportiva mientras corre por la acera.

Segundos después aparece el carro, el cual iba derrapado, y embiste a López sin que este pueda hacer nada. El impacto fue tan violento que el cuerpo del hombre dio varias vueltas en el aire para luego caer a una zona verde cercana.

Luis López Roger en una foto tomada en 2002. Foto: Archivo La Nación

Su muerte fue inmediata.

La alcoholemia que le hicieron al conductor dio negativa.

Sobre la identidad del conductor, la Policía Judicial indicó que no contaba con esta dado que no fue detenido.

En redes sociales hay gran conmoción por el accidente.