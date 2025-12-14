Video muestra el horroroso atropello que cobró la vida de hombre que estaba haciendo ejercicio

Una cámara de seguridad grabó el horroroso momento en el que un hombre que andaba haciendo ejercicio murió tras ser embestido violentamente por un carro fuera de control.

El horrible accidente ocurrió a la 12:10 p.m. de este sábado, en el sector de Ipis de Goicoechea, San José, específicamente frente a los tanques del AyA.

LEA MÁS: Dos hombres son asesinados a balazos por sicario en Guanacaste

La oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al ahora fallecido como un hombre apellidado López, de 47 años.

“De acuerdo con la versión preliminar, el ahora fallecido iba transitando por la acera cuando, por razones que están bajo investigación, el conductor de un vehículo perdió el control del mismo, invadió la acera y atropelló al hombre”, informó el OIJ.

El hombre fue embestido por el carro cuando corría por una acera. (Facebook/El hombre fue embestido por el carro cuando corría por una acera.)

En el video, el cual no publicaremos por respeto a los familiares del ahora fallecido, se observa cómo López va vestido con ropa deportiva mientras corre por la acera.

LEA MÁS: Señor de 80 años muere atropellado por patrulla de Fuerza Pública en Los Chiles

Segundos después aparece el carro, el cual iba derrapado, y embiste a López sin que este pueda hacer nada. El impacto fue tan violento que el cuerpo del hombre dio varias vueltas en el aire para luego caer a una zona verder cercana.

El caso fue atendido por personal paramédico de la Cruz Roja, pero para cuando los rescatistas llegaron a la escena, ya no había nada qué hacer por el hombre.

LEA MÁS: Extranjero muere tras ser atropellado por tres carros en Guatuso

En cuanto al conductor del carro, el OIJ indicó que a este se le realizó la respectiva prueba de alcoholemia, la cual dio resultado negativo.

Sobre la identidad del conductor, la Policía Judicial indicó que no contaba con esta dado que no fue detenido.