Señor de 80 años muere atropellado por patrulla de Fuerza Pública en Los Chiles

Una carretera en el sector de Los Chiles, zona norte del país, se convirtió en escenario de una tragedia, pues en ese lugar falleció un viejito de 80 años que fue embestido por una patrulla de la Fuerza Pública.

LEA MÁS: OIJ revela lo que sucedió con conductor que mató a pareja que intentó cruzar calle en Puntarenas

Así lo dio a conocer la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la cual identificó al ahora fallecido como un señor apellidado Vivas, quien sería vecino de esa zona.

Según el reporte de la Policía Judicial, los hechos ocurrieron a eso de las 12:20 a.m. de este domingo en la comunidad de El Parque, en una calle que pasa frente a la escuela de la localidad.

La patrulla que atropelló al señor se dirigía a atender un incidente. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

LEA MÁS: Hombre muere en hospital tras ser apuñalado frente a iglesia católica en Quepos

“De acuerdo con la versión preliminar, oficiales de la Policía Administrativa se dirigían a atender un incidente y pasaron por esa localidad, en ese momento el ahora fallecido trató de cruzar la calle, sin percatarse de que se acercaba la unidad de la Policía y fue atropellado en el sitio”, detalló el OIJ.

LEA MÁS: Carro a alta velocidad se sale de la calle y acaba con la vida de pareja en Puntarenas

Vivas falleció de forma inmediata debido a las lesiones que sufrió debido al atropello.

En cuanto a los oficiales, la Policía Judicial informó que a estos se les realizó la respectiva prueba de alcoholemia y esta dio resultado negativa.