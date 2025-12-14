Sucesos

Señor de 80 años muere atropellado por patrulla de Fuerza Pública en Los Chiles

El lamentable hecho ocurrió en los primeros minutos de la madrugada de este domingo

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Una carretera en el sector de Los Chiles, zona norte del país, se convirtió en escenario de una tragedia, pues en ese lugar falleció un viejito de 80 años que fue embestido por una patrulla de la Fuerza Pública.

LEA MÁS: OIJ revela lo que sucedió con conductor que mató a pareja que intentó cruzar calle en Puntarenas

Así lo dio a conocer la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la cual identificó al ahora fallecido como un señor apellidado Vivas, quien sería vecino de esa zona.

Según el reporte de la Policía Judicial, los hechos ocurrieron a eso de las 12:20 a.m. de este domingo en la comunidad de El Parque, en una calle que pasa frente a la escuela de la localidad.

Una balacera registrada en el barrio 15 de setiembre, en Hatillo, dejó la noche de este miércoles 6 personas heridas.
La patrulla que atropelló al señor se dirigía a atender un incidente. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

LEA MÁS: Hombre muere en hospital tras ser apuñalado frente a iglesia católica en Quepos

“De acuerdo con la versión preliminar, oficiales de la Policía Administrativa se dirigían a atender un incidente y pasaron por esa localidad, en ese momento el ahora fallecido trató de cruzar la calle, sin percatarse de que se acercaba la unidad de la Policía y fue atropellado en el sitio”, detalló el OIJ.

LEA MÁS: Carro a alta velocidad se sale de la calle y acaba con la vida de pareja en Puntarenas

Vivas falleció de forma inmediata debido a las lesiones que sufrió debido al atropello.

En cuanto a los oficiales, la Policía Judicial informó que a estos se les realizó la respectiva prueba de alcoholemia y esta dio resultado negativa.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
señor muere atropellado Los ChilesViejito atropellado Los Chiles
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.