Hombre muere en hospital tras ser apuñalado frente a iglesia católica en Quepos

El OIJ informó que la víctima es un hombre de 63 años

Por Adrián Galeano Calvo

Un sangriento ataque ocurrido frente a una iglesia católica terminó por convertirse en un caso de homicidio pocas horas después, pues la víctima perdió la vida a consecuencia de una puñalada.

Así lo informó la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la cual indicó que los hechos ocurrieron a eso de las 8:30 p.m. de este sábado frente a una iglesia en el sector de Quepos.

En cuanto a la víctima de este hecho, la Policía Judicial lo identificó como un hombre apellidado Rivel, de 63 años, quien fue declarado fallecido en un centro médico a eso de las 2 a.m. de este domingo.

El señor murió horas después en el centro médico. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

“De acuerdo con lo que indican los agentes, este hombre ingresó herido por arma blanca a un centro médico en la localidad de Quepos y a ellos les dieron aviso oficiales de la Fuerza Pública a eso de las 8:30 p.m.

“Preliminarmente lo que se maneja es que este hombre resultó herido por arma blanca en el sector de Quepos, frente a la iglesia católica en vía pública”, detalló el OIJ.

De momento, las autoridades aún no han determinado las circunstancias que mediaron en el ataque que terminó cobrando la vida de este señor.

Adrián Galeano Calvo

