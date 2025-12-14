Sucesos

Dos hombres son asesinados a balazos por sicario en Guanacaste

El OIJ informó que las víctima son un muchacho de 23 años y un hombre de entre 35 y 40 años

Por Adrián Galeano Calvo

Los vecinos de una tranquila comunidad, ubicada en una hermosa zona turística de nuestro país, fueron sacudidos por un atroz doble homicidio ocurrido la madrugada de este domingo.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que se trató del homicidio de dos hombres que fueron atacados a balazos a eso de las 2:30 a.m., en la localidad de Villareal, en Tamarindo de Santa Cruz, Guanacaste.

En cuanto a las víctimas, estas fueron identificadas como un muchacho apellidado Méndez, de 23 años, y un hombre de entre 35 y 40 años, cuya identidad aún no ha sido corroborada.

Ambos hombres fueron asesinados de múltiples balazos. Foto Archivo.

“De acuerdo con la versión preliminar, los hechos se dieron cuando ambos sujetos se encontraban en la vía pública, momento en el que otro hombre llegó caminando y, en apariencia, les disparó en múltiples ocasiones, para luego darse a la fuga en una motocicleta”, detalló el OIJ.

Los investigadores que atendieron el caso indicaron que Méndez presentaba múltiples balazos en distintas partes de su cuerpo, mientras que al otro hombre le contabilizaron al menos 10 disparos.

En el sitio los agentes decomisaron una motocicleta, que se presume era en la que viajaban las víctimas. Dicha moto tenía alteración de señas y marcas.

De momento las autoridades judiciales no han determinado el móvil detrás de este crimen, pero por la forma en que se dieron los hechos, no se descarta que pueda tratarse de un ajuste de cuentas.

doble homicidio TamarindoAsesinados Tamarindo
Adrián Galeano Calvo

