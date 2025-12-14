Mujer inocente recibe disparo en el pecho a consecuencia de riña afuera de bar en Los Chiles

Una mujer inocente estuvo a punto de perder la vida en las afueras de un bar, a consecuencia de una riña entre varias personas, en la que ella no tenía nada qué ver.

Esto debido a que uno de lo sujetos que participaba en el pleito empezó a disparar a lo loco y uno de los balazos alcanzó a impactarla en el pecho.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la víctima de este hecho como una joven apellidada Beltrán, de 26 años, quien tuvo que ser llevada de emergencia a un centro médico.

La mujer fue llevada a un centro médico tras lo sucedido. Foto: Imagen con fines ilustrativos/ Cruz Roja

Los hechos ocurrieron a eso de las 10:26 p.m. de este sábado en las afueras de un bar, ubicado en el sector de Pavón, en Los Chiles, en la zona norte del país.

“De acuerdo con la versión preliminar, se dio un altercado entre varias personas afuera del bar, siendo que un hombre en un inicio se retiró y posteriormente sacó un arma de fuego y disparó en varias ocasiones, uno de estos disparos impactó a la mujer que se encontraba sentada en las afueras del bar”, detalló el OIJ.

Tras lo sucedido, el sospechoso huyó del lugar, mientras que la mujer fue trasladada por personal paramédico a un centro hospitalario.

De momento, las labores del OIJ están centradas en identificar y detener al sospechoso de la agresión.