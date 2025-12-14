En medio de discusión dentro de carro sujeto mata a otro y lo deja abandonado en finca en Puerto Jiménez

La discusión que dos hombres mantenían dentro de un carro tuvo el peor de los finales, pues uno de estos sacó un arma de fuego para quitarle la vida al otro y luego abandonó su cuerpo en una finca.

Esa es la versión que maneja el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con relación a un homicidio ocurrido la noche de este sábado en Puerto Jiménez, zona sur del país.

En cuanto al ahora fallecido, este fue identificado por la Policía Judicial como un joven apellidado Elizondo, de 26 años, quien falleció a consecuencia de un disparo que recibió en el estómago.

Oficiales de la Fuerza Pública encontraron el cuerpo de Elizondo dentro de un carro abandonado en el interior de una finca ubicada en el sector de La Amapola, en Puerto Jiménez.

El cuerpo del muchacho fue encontrado dentro del carro en una finca. Foto Archivo.

Según el OIJ, Elizondo falleció como consecuencia de una riña que tuvo con otro hombre, el cual no ha sido identificado.

“De acuerdo con la versión preliminar, aparentemente, se dio una riña entre el ahora fallecido y otro sujeto dentro de un vehículo, siendo que este último, en apariencia, sacó un arma de fuego y le disparó dentro del mismo vehículo.

“Posteriormente, se llevó el vehículo con la persona herida y lo dejó abandonado dentro de una finca en el sector de La Amapola de Puerto Jiménez, donde Elizondo fue encontrado sin vida”, detalló el OIJ.

La Policía Judicial indicó que el caso se mantiene bajo investigación para detener al sospechoso y determinar las circunstancias que mediaron en este homicidio.