Extranjero muere tras ser atropellado por tres carros en Guatuso

El OIJ informó que, al parecer, caminaba por media calle cuando fue atropellado por el primer vehículo

Por Adrián Galeano Calvo

Un extranjero sufrió una horrible muerte la madrugada de este sábado luego de que fue atropellado por tres vehículos en cuestión de poco segundos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que la víctima mortal de este hecho fue identificado como un nicaragüense apellidado Duarte, de 37 años.

Los hechos ocurrieron a eso de las 2 a.m. de este domingo en la localidad de Guatuso de Alajuela, cuando Duarte, por razones que no se tienen claras, al parecer, iba caminando en medio de una carretera.

El extranjero fue atropellado por tres vehículos la madrugada de este domingo. Foto Archivo. (Reiner Montero, corresponsal GN)

“De acuerdo con la versión preliminar, el hombre fue impactado por un vehículo, producto de esto cayó al carril contrario, siendo que en ese momento fue golpeado por otro vehículo, que lo lanzó al carril por el que inicialmente caminaba y en ese carril fue impactado por un tercer vehículo”, detalló el OIJ.

El caso se mantiene bajo investigación para determinar las circunstancias que mediaron en este mortal hecho.

