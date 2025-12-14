Extranjero muere tras ser atropellado por tres carros en Guatuso

Un extranjero sufrió una horrible muerte la madrugada de este sábado luego de que fue atropellado por tres vehículos en cuestión de poco segundos.

LEA MÁS: OIJ revela lo que sucedió con conductor que mató a pareja que intentó cruzar calle en Puntarenas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que la víctima mortal de este hecho fue identificado como un nicaragüense apellidado Duarte, de 37 años.

Los hechos ocurrieron a eso de las 2 a.m. de este domingo en la localidad de Guatuso de Alajuela, cuando Duarte, por razones que no se tienen claras, al parecer, iba caminando en medio de una carretera.

El extranjero fue atropellado por tres vehículos la madrugada de este domingo. Foto Archivo. (Reiner Montero, corresponsal GN)

LEA MÁS: Hombre muere en hospital tras ser apuñalado frente a iglesia católica en Quepos

“De acuerdo con la versión preliminar, el hombre fue impactado por un vehículo, producto de esto cayó al carril contrario, siendo que en ese momento fue golpeado por otro vehículo, que lo lanzó al carril por el que inicialmente caminaba y en ese carril fue impactado por un tercer vehículo”, detalló el OIJ.

LEA MÁS: Carro a alta velocidad se sale de la calle y acaba con la vida de pareja en Puntarenas

El caso se mantiene bajo investigación para determinar las circunstancias que mediaron en este mortal hecho.