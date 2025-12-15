Sucesos

Camión se vuelca en Montes de Oro y dos hombres fueron trasladados al hospital

El accidente ocurrió la madrugada de este lunes en San Isidro de Montes de Oro, en Puntarenas

Por Silvia Coto

Dos hombres resultaron heridos al volcarse un camión en un guindo en Puntarenas.

Dos hombres resultaron heridos al volcarse el camión en que viajaban. (Cortesía/Cortesía)

El accidente ocurrió la madrugada de este lunes, en San Isidro de Montes de Oro, en Puntarenas, específicamente un kilómetro hacia Liberia desde el restaurante El Gran Parqueo.

La emergencia fue reportada a las 5:26 a. m., lo que motivó el despacho de dos unidades básicas y una unidad de rescate de la Cruz Roja.

Según el reporte final, en el lugar atendieron a dos pacientes, quienes se encontraban fuera del vehículo y no prensados. Ambos fueron abordados por los socorristas y trasladados al hospital Monseñor Sanabria, uno en condición urgente y el otro estable.

La profundidad del guindo no fue indicada.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

