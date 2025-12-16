Sucesos

Fatal vuelco en carretera peligrosa deja una persona fallecida en la zona sur del país

Tramo considerado de alto riesgo vuelve a ser escenario de una tragedia vial

Por Alejandra Morales

Un vuelco cobró la vida de una persona en una de las temidas calles del sur de Costa Rica; la tragedia fue reportada a las 5:13 p. m. de este lunes 15 de diciembre.

Kenneth Cabrera, de la Cruz Roja, y la aplicación de Bomberos confirmaron la situación en la temida carretera de Fila Cal, que comunica Ciudad Neily con San Vito de Coto Brus.

La tragedia sucedió 35 metros antes del mirador La Torre.

Un vuelco cobró la vida de una persona en una de las temidas calles del sur del país; la tragedia fue reportada a las 5:13 p. m. de este lunes 15 de diciembre. Foto: San Vito Televisión
“Una persona fallecida y dos personas en condición delicada son llevadas al centro médico”, señaló Cabrera.

La identidad de la víctima no ha trascendido; en apariencia se trataría de una mujer.

Versiones no oficiales de lugareños señalan que en apariencia se trataría de una familia que andaba de paseo; no obstante, tampoco está confirmado.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

