Fatal vuelco en carretera peligrosa deja una persona fallecida en la zona sur del país

Un vuelco cobró la vida de una persona en una de las temidas calles del sur de Costa Rica; la tragedia fue reportada a las 5:13 p. m. de este lunes 15 de diciembre.

Kenneth Cabrera, de la Cruz Roja, y la aplicación de Bomberos confirmaron la situación en la temida carretera de Fila Cal, que comunica Ciudad Neily con San Vito de Coto Brus.

La tragedia sucedió 35 metros antes del mirador La Torre.

“Una persona fallecida y dos personas en condición delicada son llevadas al centro médico”, señaló Cabrera.

La identidad de la víctima no ha trascendido; en apariencia se trataría de una mujer.

Versiones no oficiales de lugareños señalan que en apariencia se trataría de una familia que andaba de paseo; no obstante, tampoco está confirmado.

