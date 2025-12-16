Rescatan a señora de 70 años que cayó desde puente a cauce de río en Cartago

Una adulta mayor de 70 años vio a la muerte muy de cerca cuando, por razones que no son claras, cayó al cauce de un río en Cartago.

De acuerdo con el informe de la Cruz Roja, la emergencia ocurrió a eso de las 7 p.m. de este lunes en el sector de Oreamuno de Cartago.

Según la Benemérita, al parecer, la mujer cayó desde un puente al cauce de un río, por lo que tuvieron que despachar dos ambulancias y personal de rescate al sitio.

La señora de 70 años fue llevada al hospital de Cartago. Foto Archivo. (Cruz /cortesía)

Tras varios minutos de labores, los cruzrojistas lograron rescatar a la mujer y llevarla hasta un punto seguro.

Trascendió que la señora, cuya identidad no se dio a conocer, sufrió heridas de gravedad, por lo que fue trasladada en condición crítica al Hospital Max Peralta de Cartago.