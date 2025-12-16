Caso da giro inesperado: OIJ asegura que hombre de 70 años no presentaba balazos pese a versión inicial

El caso del adulto mayor que fue encontrado sin vida en Desamparados, San José, dio un inesperado giro, pues en un inicio se hablaba de un posible homicidio, pero ahora esa versión podría cambiar.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el caso se está manejando como una muerte en investigación; es decir, no se ha determinado qué causó el fallecimiento del señor de 70 años.

LEA MÁS: Adulto mayor de 70 años fue víctima de violenta ejecución en Desamparados

Inicialmente, la Cruz Roja informó que el hecho ocurrió a eso de las 7:54 p.m. de este lunes en San Jerónimo de Desamparados, donde encontraron al señor, al parecer, con impactos de bala.

“Herido por arma de fuego: hombre de 70 años con impactos en cabeza, se aborda sin signos de vida”, informó la Benemérita.

El hecho ocurrió en San Jerónimo de Desamparados. Foto Archivo. (Silvia Coto)

LEA MÁS: Hombre muere tras caer en tanque séptico en Brasil de Santa Ana

Sin embargo, ante una consulta hecha por La Teja, el OIJ indicó que de momento no se puede confirmar que se tratara de un caso de homicidio.

“Se trata de un hombre de 70 años. El motivo de muerte se encuentra en investigación. Parece que de primera impresión no se observaron lesiones visibles; sin embargo, se está a la espera de los resultados de la investigación”, informó la Policía Judicial.

LEA MÁS: ¿Ya se definió si el director del OIJ será despedido? Esto acaba de revelar la Corte

El OIJ también señaló que de momento no darán a conocer la identidad del señor fallecido, pues están descartando posibilidades alrededor de su muerte.

“Nos indicaron que no se pueden brindar mayores detalles mientras se continúa en la investigación”, agregó el OIJ.