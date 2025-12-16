Hombre muere tras caer en tanque séptico en Brasil de Santa Ana

Un trágico accidente cobró la vida de un hombre adulto la mañana de este martes en Brasil, en Santa Ana, San José.

El hombre falleció dentro del tanque séptico en Heredia (Cruz Roja/Cortesía)

La emergencia fue reportada a las 9:15 a. m., luego de que se informara que un sujeto había caído en un tanque séptico. Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia lo encontraron sumergido dentro de la estructura y sin signos vitales.

A la escena se desplazó una unidad de soporte avanzado, así como unidades de rescate de Heredia y del sector metropolitano; sin embargo, tras confirmar el fallecimiento del hombre, las unidades fueron canceladas.

De momento, se desconocen las circunstancias exactas que provocaron la caída. El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que se encargarán del levantamiento del cuerpo y de determinar las causas de este lamentable suceso.