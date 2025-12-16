¿Ya se definió si el director del OIJ será despedido? Esto acaba de revelar la Corte

La Corte Plena reveló una importante información relacionada con la investigación que se lleva a cabo contra Randall Zúñiga, director del OIJ, por supuestos delitos de violación.

En las últimas horas trascendió un rumor en redes sociales de que el Tribunal de Inspección Judicial había concluido su informe, solicitando que Zúñiga fuera destituido de su cargo de forma definitiva.

La mañana de este martes, la Corte Plena emitió un comunicado desmintiendo dicha información, indicando que el informe no ha finalizado.

Randall Zúñiga, director del OIJ, se encuentra suspendido desde el mes de octubre. (Foto: John Durán /Foto: John Durán)

“En relación con información difundida por un medio de comunicación, el Poder Judicial aclara que el Tribunal de la Inspección Judicial no ha remitido ningún informe definitivo a la Corte Plena respecto de la investigación que se sigue contra el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien se encuentra actualmente separado de su cargo”.

El director del OIJ fue suspendido de sus funciones desde el pasado 29 de octubre, mientras se desarrolla la investigación correspondiente, la cual se origina a partir de diversas denuncias presentadas en su contra por supuestos delitos de violación.

“Dicho procedimiento se lleva a cabo con estricto apego al debido proceso y en pleno respeto de los derechos de todas las partes involucradas”, señaló Corte Plena.

Anteriormente, Zúñiga dijo que los hechos denunciado son falsos y todo forma parte de un plan para desprestigiar su nombre y apartarlo de la dirección del OIJ.