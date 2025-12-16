Joven de 21 años perdió la vida en balacera desatada contra varias personas en Hatillo

La violenta balacera ocurrida la tarde de este lunes en Hatillo, San José, en la cual varias personas resultaron heridas, tuvo un mortal desenlace.

Esto debido a que una de las cuatro personas que fueron alcanzadas por los balazos perdió la vida poco después en un centro médico.

LEA MÁS: ¿Ya se definió si el director del OIJ será despedido? Esto acaba de revelar la Corte

Así lo dio a conocer la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la cual indicó que la víctima mortal de ese hecho fue identificada como un joven apellidado Brenes, de 21 años.

De acuerdo con la Policía Judicial, los hechos ocurrieron a eso de las 3:45 p.m. de este lunes en el barrio 15 de Setiembre, en Hatillo.

El ataque fue cometido por sujetos que viajaban en un carro. Foto: Archivo (IStock)

“De acuerdo con la versión preliminar, la víctima presuntamente se encontraba en vía pública junto con otras personas cuando pasó un vehículo desde el cual, al parecer, realizaron múltiples disparos”, indicó el OIJ.

LEA MÁS: Rescatan a señora de 70 años que cayó desde puente a cauce de río en Cartago

Las personas que se encontraban junto a Brenes corrieron y se refugiaron dentro de una vivienda, motivo por el que los gatilleros desataron otra lluvia de balazos contra dicha casa.

Brenes fue alcanzado por varios de los disparos y fue llevado en condición crítica al hospital San Juan de Dios, donde fue declarado fallecido poco después.

Ante una consulta hecha por La Teja, el OIJ confirmó que otras tres personas también resultaron heridas en el ataque.

LEA MÁS: Adulto mayor de 70 años fue víctima de violenta ejecución en Desamparados

“Se nos indicó que fueron trasladados al centro médico, pero se desconoce su estado de salud”, agregó la Policía Judicial.

De momento, las autoridades no han determinado si en efecto el ataque iba dirigido hacia Brenes o si los gatilleros iban por alguna de las personas que se encontraban junto con él en la calle.