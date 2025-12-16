Motociclista muere tras accidente provocado por enjambre de abejas en Nicoya

Una mujer de unos 30 años perdió la vida la mañana de este martes tras sufrir un trágico accidente de tránsito en Nicoya, en Guanacaste.

El accidente ocurrió en Morote de Mansión, en las cercanías del puente viejo camino a Nandayure.

Las autoridades fueron alertadas sobre el choque de una moto contra una vaca.

Al lugar se desplazó la ambulancia de Nicoya; sin embargo, al llegar a la escena, el personal se encontró con un enjambre de abejas, lo que impidió el ingreso inmediato por razones de seguridad.

Un enjambre de abejas provocó que una joven falleciera en un accidente (Cortesía/Cortesía)

Ante esta situación, se coordinó apoyo con el Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes colaboraron para realizar la extracción de la víctima a unos 300 metros del sitio del accidente. Posteriormente, la mujer fue declarada fallecida por los paramédicos.

Según versiones preliminares, la joven se desplazaba en motocicleta hacia su trabajo cuando habría sido atacada por el enjambre de abejas. En el intento por quitárselas, perdió el control del vehículo y sufrió el accidente. Trascendió que la motocicleta se encontraba en buen estado, por lo que las causas exactas del hecho permanecen bajo investigación.

Las autoridades judiciales quedaron a cargo del levantamiento del cuerpo y del proceso correspondiente para esclarecer lo ocurrido en este lamentable suceso.

Se desconoce la identidad de la mujer.