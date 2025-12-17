Incendio Quesada Durán: 2025 se convierte en el año con más incendios de múltiples víctimas en Costa Rica

Este miércoles ocurrió un incendio en Quesada Durán, Zapote, con el resultado del fallecimiento de tres niños y un adulto. (Captura de video/Captura de video)

Este 2025 ya se posiciona como el año con mayor cantidad de incendios con múltiples víctimas en Costa Rica, según confirmaron las estadísticas del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

A lo largo del año, varios siniestros de gran magnitud han cobrado la vida de familias completas y de numerosas personas en distintos puntos del país.

En el 2018, se reportaron un total de 31 fallecidos y en el 2019 y 2021 lamentablemente perdieron la vida 15 personas, mientras que, en lo que va de este año ya son 25 víctimas mortales.

Incendio mortal en Quesada Durán, Zapote, con el fallecimiento de tres niños y un adulto

El primero de estos hechos ocurrió el pasado 27 de julio en Desamparados, donde un incendio dejó como saldo cuatro personas fallecidas: tres niños y una mujer adulta.

Posteriormente, el 2 de octubre, otro incendio de gran escala se registró en el hotel Oriente, en San José centro, donde murieron cinco personas adultas.

La lista de tragedias se amplió este miércoles 17 de diciembre, cuando un incendio estructural afectó tres viviendas en el sector de Quesada Durán, en Zapote. En este suceso fallecieron cuatro personas más, entre ellas tres menores de edad y una persona adulta.

El incendio de este 17 de diciembre habría iniciado en una mueblería ubicada a un costado de la casa donde fallecieron los menores y un adulto. (Captura de video/Captura de video)

La Cruz Roja Costarricense informó que la emergencia de este miércoles fue atendida a las 10:35 a.m. en coordinación con el Benemérito Cuerpo de Bomberos.

“En el lugar se abordaron cuatro personas sin signos vitales, tres de ellos menores de edad y una persona adulta. La escena quedó a cargo de las autoridades judiciales”, señaló la institución.

De momento, las causas que provocaron este último incendio no han sido confirmadas por las autoridades.

El incendio en Quesada Durán, en Zapote, afectó tres propiedades. (Captura de video/Captura de video)

