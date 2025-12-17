Condenan a hombre que cometió grave delito contra exnovia solo porque ella pasó el día con un amigo

Un hombre apellidado Canales Díaz recibió un merecido castigo tras ser encontrado culpable de cometer un grave delito en contra de su exnovia, solo porque ella pasó el día con un amigo.

Así lo dio a conocer la Fiscalía Adjunta de Heredia, la cual consiguió que el Tribunal Penal de esa zona sentenciara a Canales a 24 años de cárcel como responsable de cometer los delitos de privación de libertad y violación.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el imputado y la ofendida mantuvieron una relación sentimental en 2017, la cual finalizó, pero ambos decidieron continuar en contacto.

Canales fue condenado este miércoles a 24 años de cárcel.

Según la prueba presentada en juicio, el 25 de agosto del 2019, Canales inició una discusión con la víctima, ya que supo que ella había estado ese día con un amigo.

“En horas de la noche, Canales se presentó a la casa de la mujer y la obligó a abordar su motocicleta. El despacho probó que la trasladó a un callejón ubicado en el sector de San José de La Montaña, donde la privó de libertad, la golpeó y luego cometió la agresión sexual”, detalló el Ministerio Público.

Mientras la sentencia adquiere firmeza, el acusado permanecerá en prisión preventiva.