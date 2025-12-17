OIJ busca a este hombre como sospechoso de participar en homicidio de pareja europea enterrada en Quepos

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está tras la pista de un hombre que figura como sospechoso de participar en el macabro crimen en el que una pareja de europeos fue asesinada y enterrada dentro de su lujosa propiedad en Quepos.

Se trata de un sujeto identificado como Bryan López Villalobos, alias Vampi, cuya fotografía fue difundida por la Policía Judicial con el fin de obtener información de su paradero.

Este sujeto está ligado con el homicidio del alemán Rüdiger Schickhaus, de 60 años, y su esposa Manuela Daxer, una austríaco-alemana, de 57 años, quienes fueron asesinados el pasado mes de setiembre. Sus cuerpos fueron encontrados enterrados en la propiedad que habían comprado en Cerros de Quepos.

Al parecer, el sospechoso, se habría llevado un carro propiedad de la pareja de europeos. Foto OIJ. (Foto: cortes/Foto: cortesía OIJ)

De acuerdo con la investigación de la Policía Judicial, Vampi, al parecer, habría sustraído un vehículo que le pertenecía a los europeos, que sería el mismo que el OIJ publicó junto a la fotografía de su rostro.

Por este caso, el pasado 29 de octubre la Policía Judicial realizó un operativo con el que logró la detención de un hombre apellidado Elizondo, su pareja, una colombiana apellidada Rubio; y un joven de apellido Sanabria. Los tres están cumpliendo prisión preventiva.

De acuerdo con la Policía Judicial, los sospechosos deseaban apoderarse ilegalmente de la lujosa propiedad de los europeos y aprovechando que administraban una página de bienes raíces se acercaron a las víctimas.

Si usted ha visto a este sujeto puede comunicarse con el OIJ al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del centro de información confidencial.