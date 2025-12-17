Familia de víctimas que murieron en incendio en Quesada Durán tenía dos meses de haber comprado la casa

La familia que hoy llora a su hija de unos seis años acababa de comprar la casa donde se dio la tragedia.

Así lo contaron varios allegados, quienes aseguraron que aunque el taller antes estaba en Plaza Víquez, lo habían pasado para Quesada Durán donde ocurrió la desgracia.

“Ellos con gran ilusión compraron su casita y el taller es una tapicería, tienen otros negocios en plaza Víquez todo se quemó, pero perdieron lo más valioso: su hija pequeña, la única niña, a ella la estaba cuidando la niñera que era una muchacha bien joven porque ellos salieron desde temprano”, dijo.

El trágico hecho ocurrió la mañana de este miércoles. (Foto: Alonso Tenor/Foto: Alonso Tenorio)

Las otras víctimas del mortal incendio son la niñera y dos hermanitas que estaban de visita en la vivienda.

Los trabajadores de la tapicería contaron que ellos no pudieron hacer nada porque cuando se dieron cuenta un compañero gritó y tuvieron que salir.

“Fue en segundos cuando empezamos a sentir el calor y el humo, el fuego donde venía. Era demasiado en el taller había cosas que aceleran el fuego, líquidos y la madera se extendió muy rápido, ellas (las víctimas) estaban atrás al otro lado no teníamos cómo ir para ayudarlas, esto es una tragedia” dijo uno de los trabajadores.

Tres niñas y un adulto fallecieron en un incendio que arrasó con una casa y una ebanistería en Quesada Durán, Zapote este miércoles 17 de diciembre. (Foto: Alonso Tenor/Foto: Alonso Tenorio)

A uno de ellos se le quemó la bici que estaba estrenando.

El próximo 20 de diciembre les pagaban los aguinaldos pero ahora aseguran que es posible no reciban nada por la tragedia y gran pérdida.

“Tenemos mucho dolor por la muerte de las niñas, estamos impactados, apenas logramos salir con vida”, dijo

En la casa estaban haciendo remodelaciones, pero hasta el momento se desconoce qué provocó el fuego.