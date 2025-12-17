Incendio Quesada Durán: “Imagínese, le tuve que decir a mi hermana que se prepara para lo peor”

El incendio en Quesada Durán, en Zapote, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas. (Jose Cordero/José Cordero)

Don Luis Alberto Mayorga está desconsolado luego de que dos de sus sobrinas fallecieran en el incendio en Quesada Durán, en Zapote, pues además, fue él quien tuvo que confirmarle a su hermana la noticia de la tragedia.

“Imagínese, le tuve que decir a mi hermana que se preparara para lo peor y luego confirmarle lo que había ocurrido. Ella entró en shock y la tuvieron que subir en una ambulancia”, contó el testigo.

Tío de dos de las niñas fallecidas cuenta la desesperación que vivió

A don Luis lo que más le duele es que no pudieron hacer nada por salvar a las niñas que se encontraban de vacaciones en la vivienda de su amiguita; según explicó, como su familia era de confianza, las dejaron quedarse a dormir.

LEA MÁS: Dos de las tres niñas víctimas de incendio en Quesada Durán estaban de visita por vacaciones

El OIJ ya se encuentra en Quesada Durán para hacerse cargo de la recolección de los cuerpos de las cuatro víctimas. (Silvia Coto/La Teja)

Además de las hermanitas, también falleció una amiguita y la niñera de esa niña.

El tío de las fallecidas trabajaba en la tapicería a la par de la casa afectada y por eso se encontraba en el sitio.

Incendio mortal en Quesada Durán, Zapote, con el fallecimiento de tres niños y un adulto

Quedaron atrapadas

El bombero Cristian Mora explicó que se trata de una sola propiedad, como un saguán de un lado; al frente estaba la tapicería, y en el fondo la vivienda donde quedaron atrapadas las chiquitas.

El tío dijo que las niñas víctimas del incendio tenían como unos siete años; es decir, eran bastante pequeñitas.

El incendio en Quesada Durán inició minutos después de las 10 a.m. este 17 de diciembre. (Jose Cordero/José Cordero)

Al momento del siniestro, se cree que las pequeñas estaban durmiendo y por eso no tuvieron mayor reacción.

LEA MÁS: Incendio Quesada Durán: 2025 se convierte en el año con más incendios de múltiples víctimas en Costa Rica

Por más que algunos trabajadores de la tapicería trataron de entrar a salvarlas, el fuego se propagó demasiado rápido.

“Ahí quedaron mis niñas, el fuego venía desde la casa a la tapicería”, dijo Mayorga.

Los bomberos todavía se encuentran trabajando en la escena junto con los agentes del OIJ para determinar las causas del fuego y sacar los cuerpos para trasladarlos a la Medicatura Forense.