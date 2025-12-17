Incendio Quesada Durán: “Imagínese, le tuve que decir a mi hermana que se prepara para lo peor”

Don Luis Alberto Mayorga está desconsolado luego de que dos de sus sobrinas fallecieran en el incendio en Quesada Durán, en Zapote, pues además, fue él quien tuvo que confirmarle a su hermana la noticia de la tragedia.
“Imagínese, le tuve que decir a mi hermana que se preparara para lo peor y luego confirmarle lo que había ocurrido. Ella entró en shock y la tuvieron que subir en una ambulancia”, contó el testigo.
A don Luis lo que más le duele es que no pudieron hacer nada por salvar a las niñas que se encontraban de vacaciones en la vivienda de su amiguita; según explicó, como su familia era de confianza, las dejaron quedarse a dormir.
Además de las hermanitas, también falleció una amiguita y la niñera de esa niña.
El tío de las fallecidas trabajaba en la tapicería a la par de la casa afectada y por eso se encontraba en el sitio.
Quedaron atrapadas
El bombero Cristian Mora explicó que se trata de una sola propiedad, como un saguán de un lado; al frente estaba la tapicería, y en el fondo la vivienda donde quedaron atrapadas las chiquitas.
El tío dijo que las niñas víctimas del incendio tenían como unos siete años; es decir, eran bastante pequeñitas.
Al momento del siniestro, se cree que las pequeñas estaban durmiendo y por eso no tuvieron mayor reacción.
Por más que algunos trabajadores de la tapicería trataron de entrar a salvarlas, el fuego se propagó demasiado rápido.
“Ahí quedaron mis niñas, el fuego venía desde la casa a la tapicería”, dijo Mayorga.
Los bomberos todavía se encuentran trabajando en la escena junto con los agentes del OIJ para determinar las causas del fuego y sacar los cuerpos para trasladarlos a la Medicatura Forense.