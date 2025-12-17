Sujetos que encañonaron a agentes encubiertos del OIJ formaban parte de la banda Los Pollos

En diciembre de 2023, unos agentes encubiertos del OIJ fueron encañonados a plena luz del día por dos sujetos, uno de ellos con un fusil AK-47, cuando viajaban en un carro en La Unión. Dicho caso se hizo muy conocido luego de que un video de los hechos se hiciera viral.

Este caso volvió a tomar notoriedad este miércoles, pues Michael Soto, director interino del OIJ. reveló que estos sujetos pertenecen a una peligrosa banda criminal que tiene varios años de estar operando en esa comunidad de Cartago.

Los hechos ocurrieron a plena luz del día.

“Creo que hace un par de años, oficiales nuestros del sector de Tres Ríos iban transitando y salieron dos hombres armados; efectivamente, se trata del mismo grupo, conocido como Los Pollos y liderado por este sujeto apellidado Cano Flores, alias Turco”, explicó Soto.

Además de recordar ese hecho, Soto explicó que este miércoles se realizaron 8 allanamientos, 6 en Linda Vista de La Unión y los otros dos en San José y Pérez Zeledón, para desmantelar a este grupo criminal.

“Se trata de una estructura criminal asentada en este territorio, conocida como Los Pollos y liderada por un sujeto conocido con el alias de Turco. Tiene que ver con varios delitos como extorsiones, amenazas, tentativas de homicidio, homicidio y tráfico local de drogas.

En Linda Vista se realizaron 6 allanamientos. (Jose Cordero/José Cordero)

“Es un grupo que tiene bastantes años de estar operando y estamos ejecutando este operativo para tratar de devolver la tranquilidad a este territorio”, destacó Soto.

El caso de homicidio con el que se liga a Los Pollos ocurrió en agosto de este año, en el sector calle Valderramos, en Lizanias de Linda Vista, lugar donde falleció un hombre de apellido González de 39 años, quien fue interceptado por un sujeto que, al parecer, le disparó en varias ocasiones y se dio a la fuga.

Soto indicó que hasta el momento solo han detenido a dos personas, pero el operativo sigue activo para detener a más sospechosos, entre estos al líder del grupo criminal.