Bomberos le salvan la vida a niña de 11 años tras caer al río Virilla en La Carpio

Una niña de 11 años fue rescatada con vida al caer al río Virilla, en La Carpio, luego de que presentara un supuesto problema de salud.

Bomberos de Rescate Avanzado y personal con una unidad extintora de la Estación de Bomberos de Pavas se encargaron de atender la emergencia desde las 9:10 a. m. de este jueves 18 de diciembre.

Las labores de extracción se extendieron por aproximadamente 40 minutos, debido a complicaciones del terreno.

La menor fue localizada, rescatada y puesta a salvo gracias al trabajo interinstitucional.

“Por causas que se desconocen, tuvo un desvanecimiento, cayó al agua, la sacaron; cuando la abordamos estaba en un estado de inconsciencia. Indagando en el historial médico, nos damos cuenta de que ella sufre de epilepsia. La extraemos y es llevada al Hospital de Niños”, dijo Roger Abarca, jefe de la Estación de Bomberos de Pavas.

Agregó que la primera alerta que les dieron se trataba de dos niños en el agua; sin embargo, cuando llegaron, al otro ya lo habían sacado.

