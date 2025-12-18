Sucesos

Hombre apareció baleado en la Cruz Roja de Alajuela y su llegada desató un misterio

Llegó herido por arma de fuego sin dar explicaciones sobre lo ocurrido

Por Alejandra Morales

Un hombre apareció baleado la noche de este miércoles 17 de diciembre en el comité de la Cruz Roja de Alajuela centro, un hecho que desató un misterio para las autoridades debido a las circunstancias en las que llegó a pedir ayuda.

La emergencia fue reportada a las 10:04 p. m., cuando el herido, de aproximadamente 36 años, se presentó por sus propios medios en la sede de la benemérita, solicitando atención urgente tras resultar herido por arma de fuego.

Cruz Roja
Llegó herido por arma de fuego sin dar explicaciones sobre lo ocurrido en Alajuela. Foto: Ilustrativa (Cruz Roja)

Socorristas de la Cruz Roja indicaron que el hombre presentaba impactos de bala en el abdomen y el tórax, por lo que fue estabilizado en el sitio y llevado de inmediato en condición crítica al hospital San Rafael de Alajuela.

De momento, se desconoce dónde ocurrió la agresión, cómo fue herido y quién o quiénes serían los responsables, ya que el hombre no brindó mayores detalles al llegar al comité de emergencias.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, quienes deberán esclarecer las circunstancias del ataque.

