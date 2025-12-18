Sucesos

Estas zonas tendrán días secos y madrugadas más frías

IMN prevé cambios en las condiciones del tiempo

Por Alejandra Morales

Cielos despejados, pero bastante fríos, serán lo más característico a partir de este jueves 18 de diciembre y hacia el fin de semana.

En el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevén una reducción importante de humedad y menos lluvias en la mayor parte de Costa Rica.

Estas condiciones serán más percibidas en el Valle Central y en el Pacífico Norte y Central.

Recuerde el suéter y zapatos cerrados para este fin de semana en el que bajarán las temperaturas en el Valle Central. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

Los vientos alisios se mantendrán con intensidades fuertes, entre 40 kilómetros y 70 kilómetros por hora en el Valle Central, y se percibirán mayormente desde este viernes 19 de diciembre.

Sensación térmica más baja

Esto ocasionará que las temperaturas se perciban más bajas, provocando madrugadas más frías.

