Estas zonas tendrán días secos y madrugadas más frías

Cielos despejados, pero bastante fríos, serán lo más característico a partir de este jueves 18 de diciembre y hacia el fin de semana.
En el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevén una reducción importante de humedad y menos lluvias en la mayor parte de Costa Rica.
Estas condiciones serán más percibidas en el Valle Central y en el Pacífico Norte y Central.
LEA MÁS: Vecinos de Santa Ana alarmados por torbellino atípico en pleno diciembre
Los vientos alisios se mantendrán con intensidades fuertes, entre 40 kilómetros y 70 kilómetros por hora en el Valle Central, y se percibirán mayormente desde este viernes 19 de diciembre.
Sensación térmica más baja
Esto ocasionará que las temperaturas se perciban más bajas, provocando madrugadas más frías.
LEA MÁS: Tramo de la Interamericana Sur permanecerá cerrado durante una semana
LEA MÁS: Esperaban celebrar Navidad con ella tras dos años sin verla: ahora reciben sus cenizas