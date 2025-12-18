Joven fue atacado de muerte por al menos dos sujetos en Jacó

Un muchacho de aproximadamente 18 años fue asesinado de varios balazos cuando, en apariencia, fue a dejar a una amistad en calle Zoraida Vázquez, en Jacó, en el Pacífico Central de Costa Rica.

Esa es la versión que manejan las autoridades y que se encuentra bajo investigación.

La agresión fue reportada a la 1:52 a. m. de este jueves 18 de diciembre, según señalaron en la Cruz Roja.

“Herido por arma de fuego, se atiende un hombre de 18 años con impactos de bala en el tórax y el abdomen; se confirma sin signos vitales en el sitio”, mencionaron en la central de la benemérita.

LEA MÁS: Mamá que murió en choque por ataque de abejas soñaba pasar la Navidad con su bebé

Autoridades investigan ataque ocurrido de madrugada en calle Zoraida Vázquez, en Jacó. Foto: Ilustrativa

Sospechosos huyeron del lugar

Los sospechosos habrían salido de un lote baldío y por este mismo habrían huido. De momento, no hay detenidos por este hecho, que dejó dolor a la familia del muchacho, quienes llegaron al sitio de la agresión.

LEA MÁS: Detienen a policía sospechoso de colaborar en intento de homicidio cometido por la banda de Los Pollos

A menos de 15 días de que termine el 2025, las autoridades judiciales contabilizan 302 jóvenes entre los 18 y 29 años asesinados en este año en Costa Rica, el mayor grupo de personas víctimas de la violencia.

LEA MÁS: OIJ busca a este hombre como sospechoso de participar en homicidio de pareja europea enterrada en Quepos