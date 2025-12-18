Sucesos

Joven fue atacado de muerte por al menos dos sujetos en Jacó

Autoridades investigan ataque ocurrido de madrugada en calle Zoraida Vázquez, en Jacó

Por Alejandra Morales

Un muchacho de aproximadamente 18 años fue asesinado de varios balazos cuando, en apariencia, fue a dejar a una amistad en calle Zoraida Vázquez, en Jacó, en el Pacífico Central de Costa Rica.

Esa es la versión que manejan las autoridades y que se encuentra bajo investigación.

La agresión fue reportada a la 1:52 a. m. de este jueves 18 de diciembre, según señalaron en la Cruz Roja.

Herido por arma de fuego, se atiende un hombre de 18 años con impactos de bala en el tórax y el abdomen; se confirma sin signos vitales en el sitio”, mencionaron en la central de la benemérita.

Sospechosos huyeron del lugar

Los sospechosos habrían salido de un lote baldío y por este mismo habrían huido. De momento, no hay detenidos por este hecho, que dejó dolor a la familia del muchacho, quienes llegaron al sitio de la agresión.

A menos de 15 días de que termine el 2025, las autoridades judiciales contabilizan 302 jóvenes entre los 18 y 29 años asesinados en este año en Costa Rica, el mayor grupo de personas víctimas de la violencia.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

