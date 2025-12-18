Ellas eran las hermanas de 11 años y 9 años que murieron en incendio mientras visitaban a una amiguita en Quesada Durán

Allison, de 11 años y su hermana Ashly González Salamanca, de 9 años, son las dos hermanitas que murieron en un incendio en Quesada Durán, en Zapote.

Ellas murieron junto a otra niña y a la niñera que estaba al cuido de ellas, mientras las inocentes disfrutaban de las vacaciones.

“Mis niñas hermosas, tan dulces y alegres. No hay palabras que hagan menguar el dolor, solo el consuelo de que un día nos volveremos a ver”, expresó Yohaira Vilorio, quien conoció a las hermanitas.

Allison y Ashly González Salamanca murieron junto a su amiguita, cerca de ellas quedó el cuerpo de la niñera en Quesada Durán. Foto: Yohaira Vilorio (Yohaira Vilorio/Yohaira Vilorio)

Los allegados estaban desconsolados por lo ocurrido. Foto: José Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

El fiuego se propagó muy rápido (Captura de video/Captura de video)

Las identidades de las otras dos fallecidas aún no ha trascendido.

La tapicería y la casa estaban en la misma propiedad. Foto: José Cordero. (José Cordero /José Cordero)

La emergencia ocurrió a las 10:36 de la mañana de este miércoles 17 de diciembre, a la par del condominio María Teresa.

Los bomberos investigan la causa del fuego. Foto: Alonso Tenorio (José Cordero /José Cordero)

Junto a la casa se quemó una tapicería donde las personas que estaban trabajando trataron de ayudar, pero el fuego se los impidió. La propiedad donde se dio la emergencia es una sola, el incendio se dio en la casa del dueño de la tapicería y rápidamente alcanzó su negocio.

El fuego arrasó con una ebanistería, una casa y daño parcialmente otra. (Alonso Tenorio)

Los bomberos ingresaron para atacar el fuego y fue cuando, según explicó don Luis Salas, encontraron los cuerpos en la parte posterior de la vivienda, las tres niñas estaban juntas, mientras que la niñera estaba a tres metros.

LEA MÁS: Golpe al crimen: OIJ allana varias casas y hasta una delegación policial por homicidio

Luis Alberto Mayorga Rodríguez, tío de las menores, tenía dos meses de trabajar en el negocio y contó la pesadilla que vivió. Él fue quien tuvo que decirle a su hermano que las niñas habían fallecido.

Luis Alberto Mayorga Rodríguez, tío de dos de las menores que murieron en incendio, contó los detalles de la emergencia. (Silvia Coto)

“Mis sobrinitas quedaron ahí, no pudimos sacarlas del incendio, porque era tanta la llama y el humo que no nos permitió ver; cuando quisimos volver para ver qué hacíamos, era imposible. Quisimos y no pudimos, nos sentimos impotentes”, relató Mayorga.

LEA MÁS: Incendio deja un adulto y tres niños fallecidos en Quesada Durán

“Unos compañeros quisieron subirse al techo; yo me quise volver a meter, dejé el zapato botado ahí adentro, pero no pude”, añadió el señor, que lloraba desconsolado.

Algunos vecinos también trataron de hacer algún intento por ayudar a las chiquitas, pero el fuego arrebató toda posibilidad.

El tío aseguró que las llamas comenzaron en la casa y de ahí se extendieron hacia el negocio.

La tragedia ocurrió este miércoles a eso de las 10:30 a. m.Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)