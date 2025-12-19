Tren se descarrilla en Ochomogo

Los pasajeros que viajaban en un tren se llevaron el susto de sus vidas cuando, por motivos que no están claras, este se descarriló a su paso por Ochomogo, en Cartago.
LEA MÁS: Hombre responsable de acabar con la vida de Emilce Soto es condenado a 19 años de cárcel
De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, los hechos se dieron a eso de las 6:52 p.m., de este jueves en Ochomogo de Cartago, diagonal a la bomba de Cristo Rey, frente a la antigua Protecto.
Los cuerpos de emergencia se presentaron al sitio, donde realizaron la evacuación de al menos 40 personas. Afortunadamente nadie resultó herido de gravedad.
LEA MÁS: El último recuerdo de las hermanitas de 11 y 9 años que murieron en un incendio junto a su amiguita y su niñera
Por su parte, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), informó que se canceló el servicio de 7:40 p.m. de San José hacia Cartago, además del servicio de 7:08 p.m. en sentido Cartago hacia San José.
LEA MÁS: OIJ pide ayuda para resolver misterioso caso de peón asesinado en la finca en la que trabajaba
Los servicios de 6:45 p.m. y 7:15 p.m. realizaron los recorridos de San José hacia Cartago únicamente hasta Tres Ríos.
Las autoridades trabajan en el lugar para tratar de devolver la máquina a la línea férrea.