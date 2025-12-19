Tren se descarrilla en Ochomogo

Los pasajeros que viajaban en un tren se llevaron el susto de sus vidas cuando, por motivos que no están claras, este se descarriló a su paso por Ochomogo, en Cartago.

LEA MÁS: Hombre responsable de acabar con la vida de Emilce Soto es condenado a 19 años de cárcel

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, los hechos se dieron a eso de las 6:52 p.m., de este jueves en Ochomogo de Cartago, diagonal a la bomba de Cristo Rey, frente a la antigua Protecto.

Los cuerpos de emergencia se presentaron al sitio, donde realizaron la evacuación de al menos 40 personas. Afortunadamente nadie resultó herido de gravedad.

El tren se descarriló en Ochomogo. Foto Actividades Anuncios Tres Ríos. (Faceb/El tren se descarriló en Ochomogo. Foto Actividades Anuncios Tres Ríos.)

LEA MÁS: El último recuerdo de las hermanitas de 11 y 9 años que murieron en un incendio junto a su amiguita y su niñera

Por su parte, el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), informó que se canceló el servicio de 7:40 p.m. de San José hacia Cartago, además del servicio de 7:08 p.m. en sentido Cartago hacia San José.

LEA MÁS: OIJ pide ayuda para resolver misterioso caso de peón asesinado en la finca en la que trabajaba

Los servicios de 6:45 p.m. y 7:15 p.m. realizaron los recorridos de San José hacia Cartago únicamente hasta Tres Ríos.

Las autoridades trabajan en el lugar para tratar de devolver la máquina a la línea férrea.