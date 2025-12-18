OIJ pide ayuda para resolver misterioso caso de peón asesinado en la finca en la que trabajaba

El misterio rodea el caso de un peón que fue asesinado de forma atroz dentro de la finca en la que trabajaba y cuyo cuerpo fue encontrado por uno de sus compañeros de trabajo.

Ese crimen, que cobró la vida del hombre apellidado Jiménez, de 51 años, ocurrió el miércoles 19 de febrero de este año y a la fecha las autoridades aún no han determinado quién o quiénes estarían detrás de esa ejecución.

LEA MÁS: Hijo vivió el momento más amargo de su vida al presenciar el accidente en carretera que mató a su papá

Es por este motivo que la Delegación Regional del OIJ de San Ramón requiere la ayuda de la ciudadanía para esclarecer este violento crimen, que tuvo lugar en la localidad de Potrerillos en Piedades Sur de San Ramón.

“Según el informe preliminar, los hechos se dieron a eso de las 2:45 p.m., cuando el ahora fallecido se encontraba trabajando en una finca, y en determinado momento, se escucharon detonaciones de arma de fuego y Jiménez quedó fallecido en el sitio con varios impactos.

El OIJ realizó una recreación de los hechos para tratar de esclarecer el homicidio. (OIJ/El OIJ realizó una recreación de los hechos para tratar de esclarecer el homicidio.)

LEA MÁS: Otra tragedia por incendio: una persona murió frente a Pollo Macho, en Alajuela

“La o las personas sospechosas de cometer este hecho se dieron a la fuga sin lograr ser vistos por alguna de las otras personas que se encontraban en el sitio”, detalló el OIJ.

Como parte de la investigación, los agentes judiciales realizaron una serie de diligencias técnico-científicas, entre ellas una recreación de los hechos con la participación de un equipo especializado.

LEA MÁS: Bomberos le salvan la vida a niña de 11 años tras caer al río Virilla en La Carpio

“Se ejecutaron múltiples acciones con las que se logró obtener una gran cantidad de elementos de importancia para la investigación”, agregó la Policía Judicial.

Si usted tiene información sobre el homicidio o bien datos que ayuden a identificar a la o las personas sospechosas de cometerlo, comuníquese a la línea 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.