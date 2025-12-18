Hijo vivió el momento más amargo de su vida al presenciar el accidente en carretera que mató a su papá

Un hombre de 40 años vivió el momento más amargo de su vida al ser testigo del fatal atropello en el que murió su papá a un lado de la carretera, en Corina de Matina, Limón.

La víctima fue David Sánchez Corrales, de 67 años, quien sufrió el accidente el lunes 15 de diciembre anterior, cerca de las 9:30 p. m., frente a una empacadora de pejibayes y hojas para tamales, de la cual él era el dueño.

Su hijo, quien también lleva el nombre de David Sánchez, conversó con La Teja este jueves 18 de diciembre, mientras se preparaba para el funeral en Tucurrique, de Jiménez, Cartago.

David Sánchez Corrales (de gorra), de 67 años, murió al ser atropellado por una moto en Corina de Matina, Limón, en lo foto lo acompaña su hijo mayor, quien presenció el accidente. Foto: Cortesía David Sánchez Álvarez para La Teja (David Sánchez Álvarez para La Teja/David Sánchez Álvarez para La Teja)

“Estábamos a un lado de la calle cuando vi que se acercaba una moto a alta velocidad. Le grité a mi papá y a ‘Futuro’ (un empleado de mi papá) que tuviéramos cuidado porque nos iban a atropellar; empujé a Futuro, pero cuando volví a ver, vi que golpeó a papi. La moto me pasó al frente y mi papá cayó al suelo”, recordó el hijo de nombre David.

Sospechoso huyó a pie

Agregó que el responsable estuvo un momento en el lugar; lo vieron que andaba alcoholizado, pero en medio de la desesperación por salvar a su papá comenzaron a pedir ayuda. Luego se dieron cuenta de que el sujeto se fue del sitio. Otras personas lo detuvieron y lo llevaron de vuelta, pero minutos después se percataron de que huyó a pie.

La Policía de Tránsito confirmó que atendieron el accidente y que encontraron la moto abandonada en el sitio. Esta no contaba con la revisión técnica de Dekra y tenía cinco marchamos vencidos.

Don David Sánchez Corrales fue llevado a la clínica de Batán, donde confirmaron que no resistió a los golpes y fue declarado fallecido. La víctima será sepultada a las 2 p. m. de este jueves en Tucurrique, de donde era oriundo.

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte confirmó que hasta el lunes 15 de diciembre contabilizaban 529 personas fallecidas por accidentes en carretera.